NAZIONE, International Cup: incrocio tra viola e Mutu

"L’International Cup è un modo piuttosto concreto per alzare il livello". La Nazione presenta il triangolare di domani tra Fiorentina, Dinamo Bucarest e Borussia Dortmund come l'occasione per testare già la tenuta dei viola in attesa della ripresa del campionato ma anche, in un futuro più remoto, del playoff di febbraio col Braga. La Fiorentina torna a riassaporare una trasferta europea, seppur per un impegno non ufficiale e domani nel doppio match di Bucarest (ogni gara durerà 60') potrà contare a pieno regime su Antonin Barak e Christian Kouamé, che contro gli Always Ready hanno giocato solo una porzione di gara nel finale. Ancora out invece sia Riccardo Sottil (operato alla schiena) che Nico Gonzalez, con l'argentino che dovrebbe rientrare lunedì a Firenze.

Il triangolare, in programma domani alle 12.00 (orario italiano), comincerà con la sfida tra il Rapid Bucarest ed il Borussia Dortmund (convocati anche gli eliminati dal Mondiale). Fiorentina spettatrice, poi i viola scenderanno in campo alle 13.30 contro i tedeschi ed alle 15.00 contro i rumeni allenati da una vecchia conoscenza come Adrian Mutu. La Fiorentina ritrova il suo ex ‘Fenomeno’ nelle vesti di allenatore in un incrocio decisamente particolare, visto che in viola l'attaccante rumeno ha scritto la storia: 69 gol in 143 presenze e molto molto altro per uno dei dieci più amati nella storia recente del club, che adesso sfida la sua vecchia squadra che sogna un giorno di allenare.