NAZIONE, In difesa è ballottaggio Bonifazi-J.Jesus

Come sottolinea questa mattina La Nazione, nel mercato viola ora tocca al centrocampo e alla difesa, con il torinista Bonifazi sempre in cima al podio degli obiettivi, con Juan Jesus (Roma) alternativa. Il rinforzo a centrocampo invece uscirà quasi sicuramente da uno di questi due nomi: Meité (Torino) e Duncan (Sassuolo). Non risultano passi in avanti per il milanista Kessie, non rientra nei piani viola e comunque ha costi e ingaggio sovradimensionati. Per quanto riguarda Duncan c’è ancora una sensibile distanza fra offerta e richiesta, ma Pradè non ha grande fretta anche perché è rinfrancato dal recupero di Benassi e dal «nuovo» assetto del centrocampo viola. Capitolo uscite: Dabo è passato alla Spal (e potrebbe sfidare proprio i viola domani al Franchi), Cristoforo è stato ceduto temporaneamente agli spagnoli dell’Eibar. Ancora in stand by Eysseric, insieme a Thereau.