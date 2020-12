NAZIONE, CR7 VS FR7: sfida da pallone d'oro

La Nazione, in edicola stamane, si concentra sulla sfida che andrà in scena stasera tra Cristiano Ronaldo e Franck Ribery. I due si sono "presi a schiaffi" - scrive il quotidiano - varie volte in Champions League ai tempi di Real Madrid e Bayern Monaco, e il portoghese ha letteralmente soffiato al francese il pallone d'oro nel 2013. Uno schiaffo che ha fatto decisamente male a FR7, che stasera dovrà essere al meglio per dare del filo da torcere. questa Juventus, ma soprattutto per sfidare il suo diretto avversario, CR7.