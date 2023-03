NAZIONE, Cabral: "Voglio fare la storia a Firenze"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Arthur Cabral è sicuramente uno dei segreti del buon momento della Fiorentina. Il centravanti brasiliano si è raccontato a la Nazione in un'interessante intervista pubblicata sull'edizione odierna del quotidiano fiorentino. Ecco qualche estratto: "A Firenze mi sento bene, percepisco l'affetto dei tifosi. Non sono però ancora un idolo, per arrivare a quello manca tanto. Nel periodo più difficile ho apprezzato la difesa del presidente e della dirigenza nei miei confronti, qui ci sono due grandi attaccanti e ne siamo tutti convinti.

Il mio rapporto con Jovic? Non c'è rivalità, quella c'è magari nella testa del mister. Non posso dire che sia il mio migliore amico ma è un mio compagno. Il mio gol più bello in viola? Quello al Maradona di Napoli, è stato un giorno incredibile per tutta la squadra. Qui a Firenze voglio fare la storia, mi vedo in viola ancora per molto tempo".