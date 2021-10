NAZIONALI, Esodo viola. C'è attesa su Dragowski

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina viene fatto un bilancio a proposito dei giocatori viola convocati in Nazionale: gli allenamenti ai campini riprenderanno domani ma Italiano, fra Nazionali e acciaccati, sarà inizialmente senza dieci giocatori. La novità fra le assenze, durante questa sosta, è Torreira che è stato convocato dall'Uruguay, a differenza della volta precedente. Chiamato di nuovo per il Cile Pulgar mentre la lista dei sudamericani si allunga con gli argentini Martinez Quarta e Nico Gonzalez. Nella Serbia sono presenti Milenkovic, Nastasic e Vlahovic mentre nel Marocco c’è Amrabat. Un discorso a parte va fatto per Dragowski che è uscito dolorante al termine della partita contro il Napoli, ma la Nazionale polacca vuole valutare l’infortunio di persona e così sarà sottoposto a nuovi accertamenti e rimane in attesa dei risultati dei test. Già oggi probabilmente tutto sarà più chiaro e definito. Duncan non è partito per il Ghana per curare al meglio alcuni piccoli fastidi fisici.

Leggi anche l'anticipazione di FV sul tema: DRAGOWSKI, Nonostante il ko va in Polonia: altri test