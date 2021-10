DRAGO, Nonostante il ko va in Polonia: altri test

Nonostante l’infortunio in cui è incappato negli istanti finali della gara contro il Napoli, Bartlomiej Dragowski sarà in ogni caso chiamato a presentarsi in queste ore al raduno della Nazionale polacca, allenata dall’ex tecnico viola Paulo Sousa: l’estremo difensore infatti - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - dovrà prima sostenere ulteriori esami clinici in Polonia prima di poter eventualmente essere esentato dalla partecipazione alle prossime gare della sua Selezione.

Ricordiamo che il numero 69, nel rinviare un pallone nei minuti di recupero della gara di ieri, ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra. Al momento la sensazione è che il giocatore verrà rispedito a Firenze e verrà affidato alle cure del caso dello staff medico della Fiorentina: sono infatti ancora tutti da quantificare i tempi del suo recupero.