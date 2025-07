Pioli 2, un sequel tutto viola. Corriere dello Sport: "Pieno di voglia e entusiasmo"

"Firenze me la sento dentro". La presentazione di Stefano Pioli è stata un inno all’entusiasmo e alla voglia di fare, con la Fiorentina - che di Firenze è emanazione diretta - sempre e soltanto al centro, si legge sul Corriere dello Sport che si concentra sulle parole in conferenza stampa del neo tecnico viola. Ci fosse stata la Curva Fiesole dentro la sala stampa del Viola Park sarebbe partito il boato. "Non esiste Fiorentina senza fiorentini, non esiste Fiorentina senza Curva Fiesole" ha detto l'allenatore ad un certo punto.

Le idee sono chiare. "La squadra è fatta al 70 per cento e ho detto alla società che non voglio troppi calciatori per non scontentare nessuno: due per ruolo di spessore vanno più che bene. Quello che manca lo decideremo dopo il ritiro e le tre amichevoli d’agosto in Inghilterra. Sono particolarmente fiducioso". Fiducia in Kean, in Gudmundsson, in Dodo, in Dzeko, su De Gea, Gosens e Mandragora, ma anche Fazzini, Viti e Comuzzo. La chiusura è tutto quello che volevano sentirsi dire Firenze e i tifosi viola. "La Nazionale? È bastata una videochiamata con Ferrari, Pradè e Goretti per scegliere la Fiorentina. Qui si vive alla grande dal lunedì al sabato, poi la domenica tosta è tosta, ma è il bello di Firenze ed era quello che volevo".