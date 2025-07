Pioli si presenta a cuore aperto. Corriere Fiorentino: "Ora 15 giorni per valutare la rosa"

Il Corriere Fiorentino ripercorre la conferenza stampa di Stefano Pioli, tenuta ieri al Viola Park, dove il tecnico si è finalmente presentato. Sessanta minuti, più di venticinque domande e un viaggio tra emozioni e razionalità percorso in ogni risposta. Stefano Pioli è tornato a Firenze e, dopo aver già assaporato i campi del Viola Park nei primi giorni di ritiro, ieri ha fatto lungamente sentire la propria voce, tracciando un quadro dettagliato e convinto della Fiorentina che ha in mente e dell’ambiente che ha intenzione di costruire. Un legame profondo, quello tra Pioli e Firenze, ora segnato — rispetto al 2017 — dall’incontro con una proprietà diversa, un nuovo centro sportivo e uno stadio sotto cantiere.

In un frenetico zig zag tra sentimenti e pensieri di campo, Pioli è apparso in tutta la sua esperienza, consapevolezza e coerenza, con una comunicazione semplice e senza fronzoli, ma non per questo meno efficace. Pioli non ha quasi mai giocato in difesa con le parole. Sono i sentimenti e le idee chiare, insomma, a tracciare i primi vagiti del Pioli ter a Firenze: una sfida che, almeno a suon di intenzioni, ha già una precisa rotta da percorrere in queste prime settimane di lavoro. Poi, tra poco più di un mese (periodo che Pioli ha chiesto al club per valutare la rosa prima di tornare sul mercato) e con l’andata degli spareggi di Conference, solo i risultati definiranno la gamma di emozioni che la nuova Fiorentina sarà in grado di generare.