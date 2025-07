Dolce ritorno e grande sfida per Pioli. Tuttosport: "La parola chiave sarà qualità"

La Fiorentina per Stefano Pioli è un dolce ritorno a casa ma anche una grande sfida, si legge su Tuttosport. Sugli obiettivi il tecnico ha le idee chiare: "Se sono tornato per vincere? La lunghezza del mio contratto è legata a questo, vogliamo alzare il livello, tornare in Champions e provare a vincere un trofeo". Nella sua Fiorentina la parola chiave sarà «qualità« e davanti c’è un trio, Kean, Dzeko e Gudmundsson, che è una garanzia.

A proposito di Kean, scaduti i 15 giorni per esercitare la clausola, Pioli ha tirato un primo sospiro di sollievo anche se il mercato può sempre riservare sorprese: «Ci ho parlato ma non so se ha inciso, so che lui si trova bene a Firenze ed è grato al club che lo ha sostenuto in momenti importanti, l’ho visto soddisfatto e carico». Cosa manca ancora alla rosa? "Di sicuro partiamo da una base solida, poi devo capire ancora cosa ho in mano", che tradotto significa mercato fermo fino al rientro dalla tournée in Inghilterra.