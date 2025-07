Fiorentina, per il centrocampo torna in auge Hugo Larsson ma l'Eintracht spara alto

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Fiorentina. A partire dal centrocampo dove per il momento sembra sfumato Bernabe che ha deciso di restare al Parma. Resta l’obiettivo ambizioso Kristjan Asllani, che l’Inter deve piazzare ma alle sue condizioni, 18-20 milioni di euro.

Una soluzione più economica porterebbe sempre a Parma, a Simon Sohm, caratteristiche e compiti in mezzo al campo diversi rispetto a Bernabé e prezzo più accessibile (circa 12 milioni), il primo a essere sondato in ordine di tempo. Nelle ultime ore poi è tornato in auge il nome di Hugo Larsson, centrocampista svedese dell'Eintracht con una valutazione importante (più di 25 milioni).