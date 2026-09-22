Fiorentina, due giorni di riposo poi si riparte: Vanoli punta a recuperarne tre
Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, dopo due giorni di riposo la Fiorentina tornerà al lavoro al Viola Park domani con una priorità ben precisa durante la lunga sosta per le Nazionali: recuperare energie e portare allo stesso livello di condizione i giocatori rimasti più indietro. Tra gli osservati speciali ci saranno Pedro, Gonçalves, Arthur Atta e Dodò, chiamati a sfruttare queste settimane per ritrovare la migliore condizione psicofisica. Vanoli lavorerà a ranghi ridotti, considerando gli otto viola convocati dalle rispettive Nazionali: Fagioli, Dragusin, Pongracic, Oulai, Beto, Mastantuono, Ndour e Njie.
Il programma prevede allenamenti intensi e, se necessario, anche doppie sedute. Intanto è stata fissata un’amichevole dal sapore storico: domenica 27 settembre alle 11 la Fiorentina affronterà il Signa al Viola Park, a cento anni dalla prima partita della storia del club gigliato, giocata proprio contro il Signa.
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