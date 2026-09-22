I Commisso ripartiti per gli USA dopo un mese: che rapporto con Firenze

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Come ricorda il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola, si è concluso il soggiorno fiorentino della famiglia Commisso. Nella giornata di ieri il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine, vicepresidente del club, sono ripartiti alla volta del New Jersey dopo circa un mese trascorso in città. Un periodo particolarmente intenso, tra i preparativi per il centenario della Fiorentina, l'incontro con alcune leggende viola e numerosi riconoscimenti ricevuti, tra cui il Nereo Rocco, il Torrino d'Oro, il Pegaso d'Oro e il premio speciale della Lega Serie A.

"Grazie Firenze, è stato bello ed emozionante. Ci vediamo presto, vi vogliamo bene", il messaggio con cui la proprietà si è congedata attraverso i canali social viola. Secondo il quotidiano, questo soggiorno ha inoltre certificato il ritrovato feeling con la tifoseria, anche grazie all'ambiziosa campagna acquisti condotta da Fabio Paratici. Non è ancora nota la data del prossimo ritorno a Firenze.