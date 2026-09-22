Dragusin cresce con Vanoli e il Corriere Fiorentino lo esalta: "Leader per la difesa"

vedi letture

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, la cura Vanoli inizia a produrre i primi effetti in casa Fiorentina, soprattutto sul rendimento dei singoli. Tra i giocatori maggiormente cresciuti spicca Radu Dragusin, protagonista di un avvio complicato ma apparso in netta ripresa nelle ultime settimane. Contro il Napoli il centrale rumeno ha offerto una prestazione di alto livello, riuscendo a limitare Hojlund e distinguendosi per diversi interventi decisivi. Una prova che conferma i progressi già mostrati nelle precedenti uscite e che gli ha permesso anche di ritrovare la convocazione con la Romania.

Vanoli non ha mai smesso di concedergli fiducia: con 582 minuti, Dragusin è infatti il giocatore di movimento più utilizzato della Fiorentina, dietro soltanto a De Gea. Adesso l’obiettivo è migliorare ulteriormente l’intesa con Ranieri e registrare una fase difensiva che ha già incassato 12 reti. Intanto, però, Dragusin si candida sempre più a diventare uno dei leader della retroguardia viola.