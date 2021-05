MOVIOLA, Giallo dubbio a Pulgar. Milenkovic: tutto ok

Non è stata certamente una direzione di gara densa di difficoltà quella di ieri in Cagliari-Fiorentina per l'arbitro Maurizio Mariani, promosso con una sufficienza dai quotidiani che stamattina hanno fatto la moviola della partita. Secondo la Gazzetta dello Sport riesce a smussare quasi sempre gli spigoli di una partita molto frammentata: l'unico dubbio è semmai sul giallo a Pulgar nel primo tempo. Il Corriere dello Sport sostiene che se non fosse per i tre gialli e i 28 falli fischiati (14 precisi per tempo) la sua presenza sarebbe stata quasi superflua. Nessun dubbio sull'episodio del sospetto braccio di Milenkovic a fermare il tiro di Joao Pedro: essendo stato quasi un flipper, tra coscia sinistra del centrale, tocco del brasiliano e solo a quel punto braccio sinistro del serbo, peraltro in appoggio a terra. Episodio non considerabile da fischio, come ha fatto Mariani.