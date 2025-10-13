Momento no per Dzeko, Pongracic si fa male in Nazionale: un altro rebus per Pioli

vedi letture

C'è anche Edin Dzeko tra chi non sta passando un buon momento personale. Il trentanovenne centravanti è rimasto per tutta la partita in panchina (0 minuti pure per l’altro viola il difensore 2007 Kospo) nella vittoria (4-1) della sua Bosnia Erzegovina contro Malta. L'attaccante viola, finora, è stato schierato da Pioli soltanto 89 minuti in campionato, decisamente pochi (e male) rispetto a quel che ci si attendeva in estate. Dzeko ha giocato da titolare contro il Napoli ed è stato sostituito all’intervallo. Poi 13’ a Torino, e altrettanti in casa conto il Como. In campo al 43’ della ripresa a Pisa e al 30’ della ripresa per l’assalto finale contro la Roma.

Un periodo di stagione a dir poco negativo che lo fa scalare all'indietro nelle gerarchie in attacco. Mentre restando in ottica della gara col Milan, un altro viola che si aggiunge alla lista degli incerti è Marin Pongracic, finora l’imprescindibile nella difesa a tre di Pioli. Il difensore viola ieri contro Gibilterra ha chiesto il cambio dolorante al 60’. E ora anche lui è uno dei rebus per domenica sera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.