MOENA, Nuovi colloqui con la Fiorentina dopo l'estate

Ieri è andato in scena un incontro interlocutorio tra Fiorentina e Moena, che torneranno a parlare dopo l'estate della possibilità di continuare a venire in ritiro in Trentino nei prossimi anni. Si devono valutare diversi aspetti, non ultimo il fatto che al massimo per gennaio 2023 sarà pronto il Viola Park di Bagno a Ripoli, che potrebbe diventare il quartier generale fisso, anche per l'estate. A riportarlo è Il Tirreno (ed. Firenze).