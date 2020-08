MILENKOVIC, Milan ci prova: Paquetà+10mln. No viola

Tuttosport dedica una pagina intera all'interesse del Milan per Nikola Milenkovic. Commisso ha già dimostrato di non essere disposto a trattare sul prezzo quando decide di trattenere un giocatore, ma Pioli ha richiesto espressamente il difensore serbo e il Milan ci sta provando. Per farlo, Maldini e Massara hanno intenzione di inserire nell'affare Paquetà, brasiliano che piace ai viola, anche se con Iachini non è troppo compatibile. Il Milan ci proverà mettendo sul piatto Paquetà - che per i rossoneri ha un valore di 35 milioni - e aggiungendo 10 milioni circa. La Fiorentina non ci sente: per Milenkovic vuole solo soldi.