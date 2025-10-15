Milan-Fiorentina, circa un migliaio di tifosi viola verso il terzo anello di San Siro

La Nazione in vista della gara di domenica sera tra Milan e Fiorentina fa il punto sui tifosi che seguiranno la squadra nella trasferta di Milan. È ancora presto per fare una stima precisa su quanti tifosi viola saranno presenti domenica a San Siro per il big match, ma tutto lascia pensare che, nel terzo anello del Meazza, alla fine saranno circa mille i sostenitori gigliati presenti al match. L’affetto del tifo non verrà meno, neanche in un momento così difficile come quello che sta vivendo la squadra di Pioli, alle prese con una classifica pessima e un calendario a dir poco proibitivo.