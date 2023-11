MILAN, Ecco Camarda: dal liceo a S. Siro

FirenzeViola.it

Stasera ci sarà tutta la famiglia Camarda a San Siro. Ed è giusto che sia così perché il quindicenne Francesco entrando in campo potrebbe fare la storia diventando il più giovane debuttante nella storia della Serie A. Per l'occasione la Gazzetta dello Sport fa un resoconto del percorso che ha portato il numero 73, questo il numero che ha scelto, del Milan fino alla prima squadra rossonera. Milanese e tifoso del Milan, fin da piccolo è riuscito ad alternarsi tra i libri(frequenta il liceo linguistico) e lo sport.

Non solo il calcio perché nel tempo libero Camarda ha praticato boxe e Kickboxing. Francesco ha iniziato a giocare nell'Afforese, una società della periferia nord di Milano, in cui il suo primo allenatore ha detto alla rosea di non aver mai visto un bambino con così tanto talento. Nelle giovanili ha segnato oltre 500 gol, compreso quello bellissimo al PSG in Youth League. Un percorso in cui ha sempre bruciato le tappe che lo ha portato in panchina a San Siro ad appena quindici anni.