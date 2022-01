MIHAJLOVIC,Campionato tutt'altro che regolare

In un'intervista concessa al Corriere dello Sport, il tecnico del Bologna ed ex allenatore della Fiorentina Sinisa Mihajlovic ha parlato tra le altre cose anche della delicata situazione che la Serie A sta vivendo a seguito dell'aumento di contagi da Covid-19: "Io volevo giocare contro l'Inter, ma le regole sono regoleAl Bologna ho dieci positivi, hanno fatto tutti la seconda dose e tra lunedì e martedì era programmata la terza. Ma mi è stato comunicato che martedì recuperiamo. Con il Cagliari che non ha le coppe. Perché tutta questa fretta? Non alleno i miei da una settimana, lavoro solo con dei primavera, alcuni titolari sono in isolamento fiduciario. Chi metto in campo e in quali condizioni? Che campionato è mai questo? Come si può parlare di regolarità? Capisco l’emergenza, la confusione anche, ma non è accettabile che si proceda sempre a vista. La soluzione, ripeto, è la terza dose".