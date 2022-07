MERCATO, Spesi ben 23 mln ma pochi incassi: il punto

Nell'edizione odierna de La Nazione si fa un sunto del mercato viola, analizzando tutte le cifre spese e incassate dalla Fiorentina. Il club di Commisso, come spiega il giornale, finora ha sborsato ben 23,2 milioni di euro, a cui in futuro potrebbero aggiungersi fino a 4,5 milioni di bonus più l'eventuale riscatto di Gollini. Il tutto a fronte degli acquisti di Dodo, del portiere ex Atalanta e di Mandragora, vista la particolare formula che ha portato Jovic a parametro 0.

D'altra parte però, si analizzano anche le entrate che ha avuto il club viola. Finora sono stati ceduti solamente ragazzi giovani, come il classe 2003 Ghilardi al Verona per 500mila euro, ma sembra vicina la chiusura di Dragowski allo Spezia per circa 4 milioni. Ma c'è da ricordare, come sottolineato dal presidente Commisso un paio di mesi fa, che la Fiorentina otterrà nei prossimi 4 anni, in pagamenti dilazionati, ben 50 milioni di euro derivanti dalle cessioni di Chiesa e Vlahovic.