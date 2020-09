MERCATO, Occhio in difesa: in pole Fazio e Bonifazi

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino fa il punto su quelle che sono le prossime mosse del mercato viola, alla luce del summit di mercato che si è svolto nella giornata di ieri tra il presidente Commisso e la dirigenza della Fiorentina. Per ciò che riguarda Chiesa, ripartirà presto il confronto tra presidente e attaccante: con l’offerta giusta, il numero 25 potrà andarsene (e allora i viola potrebbero spingere per Piatek e liberare Cutrone che piace al Genoa) altrimenti resterà con un sostanzioso rinnovo di contratto da sottoscrivere. Occhio pure a Milenkovic: se la strada di un rinnovo non sembra percorribile non è da escludere che la Fiorentina decida comunque di tenere il difensore cercando piuttosto un’alternativa per il pacchetto dei centrali. Si valutano infatti le candidature di Federico Fazio in uscita dalla Roma e Kevin Bonifazi della Spal, oltre a un’alternativa per la fascia sinistra da alternare a Biraghi. Il resto del mercato verrà poi seguito giorno per giorno, incluse situazioni in evoluzione come nel caso di Pulgar per il quale sarebbero arrivati interessamenti dall’Inghilterra.