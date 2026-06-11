Mercato, Leonardelli piace al Modena. Avellino su Kouadio-Braschi

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La Nazione dedica spazio alle pianticelle di casa Fiorentina. Diversi classe 2006 si preparano a vivere l’estate più importante della loro carriera, che li vedrà confrontarsi col mercato professionistico. Per alcuni un assaggio dei grandi è già arrivato: Riccardo Braschi, Eddy Kouadio, Luis Balbo e Giorgio Puzzoli hanno già esordito in prima squadra, mentre Leonardelli, Sadotti, Trapani, Deli, Conti e Bertolini devono ancora compiere il salto tra i professionisti.

Leonardelli, Sadotti, Kouadio e Braschi

La maggior parte di loro lascerà la Fiorentina, con diversi club già interessati. Leonardelli piace al Modena, anche se i viola vorrebbero garantirgli continuità, eventualmente anche in Serie C. Sadotti è seguito dall'Arezzo, mentre Avellino ha messo nel mirino Kouadio e Braschi, con il Padova interessato proprio al centravanti.

Bertolini tra Modena e Catanzaro

Da monitorare anche la situazione di Bertolini, il cui futuro potrebbe intrecciarsi con quello di Galloppa, conteso tra Modena e Catanzaro. Più orientati verso la Serie C, infine, i percorsi di Deli, Conti, Trapani e Puzzoli: il Lumezzane ha manifestato interesse per il terzino, mentre Conti può far valere l'esperienza maturata due anni fa in Serie D.