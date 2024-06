MERCATO, Il conto è 56 mln. Ikonè e Nzola per dimezzare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione quest'oggi in edicola analizza, soprattutto in termini economici, il mercato della Fiorentina. Partendo dalle quotazioni fissate ad oggi dal portale Transfermarkt.it, il quotidiano è arrivato alla conclusione che i viola, se acquistassero tutti e cinque i calciatori al momento più vicini alla Fiorentina spenderebbero, con le valutazioni attuali, circa 56 milioni di Euro. Una cifra che, sempre stando alle stesse quotazioni, verrebbe dimezzata dalle uscite di Ikonè e Nzola che in totale porterebbero nelle casse gigliate 28 milioni.

Andando nel dettaglio sarebbero 20 i milioni da versare nei conti del Galatasaray per portare a Firenze a titolo definitivo Nicolò Zaniolo. Sei in meno, circa 14, sono invece i milioni da tirare fuori per prelevare Kean dalla Juventus, mentre per l'altro centravanti, Lorenzo Lucca, ne basteranno 12. Infine nelle ultime ore tra i nomi più chiacchierati in orbita Fiorentina ci sono sicuramente quelli Gaetano e Oristanio. I due ex Cagliari, di proprietà rispettivamente del Napoli e dell'Inter, hanno un valore totale di 10 milioni per un totale di 56 milioni. A questi, scrive il quotidiano fiorentino, potrebbero essere sottratti 28 milioni. Cifra che verrebbe resa possibile dalla trasformazione in qualcosa di concreto, degli interessamenti dal Qatar per Ikonè e dalla Turchia per Nzola.