MERCAFIR, I quattro dubbi di Commisso

Come riporta il Corriere Fiorentino oggi in edicola, sarebbero quattro i dubbi che hanno portato Rocco Commisso al comunicato che ha paventato l'idea di non fare un nuovo stadio per la Fiorentina. In primis i dubbi su cosa ci sia sotto l'area: il nodo bonifica e i rischi archologici che porterebbero ad una spesa di 8-9 milioni per risolvere il problema. Poi il costo tra i sette e gli undici milioni per costruire le nuove strade che collegherebbero la città all'eventuale nuovo stadio. Terzo dubbio è quello relativo ai costi complessivi e alle tasse di registro: non convincono le cifre che vengono calcolate che la società guadagnerà dalle imprese commerciali, in più ci sarebbero da pagare anche 4,5 milioni di imposta di registro. Quarto e ultimo dubbio è l'incertezza dei tempi: nel caso i tempi si allungassero, il privato potrebbe lasciare l'area ma intanto avrebbe pagato ingegneri ed architetti per rilevazioni e quant'altro.