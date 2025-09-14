"Mediana né carne nè pesce: c'è tanto da lavorare. Evviva Fazzini" l'opinione di Ferrara
"Che il Napoli fosse più forte siamo tutti d'accordo, ma il fatto che la Fiorentina cominciasse a giochicchiare dopo mezz'ora e a svegliarsi una volta sotto di tre gol ci ha lasciati senza parole". Si apre così il commento sulle colonne de La Nazione a firma del giornalista Benedetto Ferrara. Poi prosegue: "Pioli sbaglia partita, formazione, decidendo per l'assenza totale di fantasia, mettendo dentro un centrocampo né carne né pesce, con Fagioli (ancora spento) a occuparsi di Lobotka lasciando la squadra senza regia.
[...] Ma siccome ci piace guardare avanti allora possiamo solo essere felici di aver visto Jacopo Fazzini, che ha piede, voglia, personalità. L'impressione è che Pioli stia ancora cercando il sistema di gioco e i nomi giusti da sistemare sulle caselle. Insomma: evviva Fazzini".
