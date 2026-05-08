Martinelli sempre più verso la permanenza alla Samp: la volontà del 2006

Martinelli sempre più verso la permanenza alla Samp: la volontà del 2006FirenzeViola.it
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Ieri alle 11:57Rassegna stampa
di Redazione FV

Con la più che probabile permanenza di David De Gea alla Fiorentina, si chiudono automaticamente le porte del ritorno di Martinelli. Come sottolinea oggi La Nazione, il portiere classe 2006 va quindi incontro a un’altra stagione in prestito. Dopo l’ottima seconda parte di campionato alla Sampdoria, c’è la possibilità che venga confermato il prestito ai blucerchiati. Il baby portiere viola ha già detto di voler provare a riportare la Samp in Serie A