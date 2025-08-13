Marchegiani: "Il ritorno di Pioli a Firenze secondo me è accattivante"

Intervistato dal QS - La Nazione, l'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani ha commentato così la situazione della Fiorentina paragonta a quella del Bologna: "Il ritorno di Pioli a Firenze è accattivante - ha detto l'attuale talent di Sky - la viola ha mancato l’aggancio alla big nelle ultime stagioni, ma il potenziale c’era. Il Bologna non sarebbe più una sorpresa, visto che si è già ripetuto l’anno scorso. E il Como sarebbe la sorpresa minore di tutte, perché è un modello.

Il Como dimostra come si deve comportare un club che ha grandi disponibilità economiche, crescendo per gradi, dando fiducia al tecnico che ha le idee chiare e spendendo tanto, ma soprattutto nel modo giusto. Dovrebbero farlo tutti".