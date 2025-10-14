Mandragora, operazione rinnovo: in ballo un contratto triennale con adeguamento dell'ingaggio

Il Corriere dello Sport fa il punto sul rinnovo di Rolando Mandragora. La scorsa settimana si sono intensificati i contatti tra la Fiorentina e i suoi agenti per tornare a parlare di rinnovo. I tempi sono maturi: la società ha fatto sapere all’ex Juve di voler intavolare una trattativa che porti all’intesa finale. Siamo solo all’avvio del negoziato vero e proprio, ma stavolta c’è la sensazione che si procederà a passo spedito.

C’è in ballo un contratto triennale con opzione per il quarto anno, quindi fino al 2028 con la possibilità di arrivare al 2029 in base a determinate condizioni sportive. L’ingaggio del centrocampista, che ora si attesta sugli 1,5 milioni con i bonus, lieviterebbe a 1,8 netti. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori aggiornamenti: la trattativa per il prolungamento di Mandragora è entrata nel vivo.