FirenzeViola La notizia migliore da Fiorentina-Crystal Palace: Ndour. Il futuro è già qui

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Un altro gol di Cher Ndour. L'avventura in Conference League della Fiorentina si chiude con il quarto centro europeo del centrocampista classe 2004 che piano piano si sta prendendo il suo posto nello scacchiere viola. Anche ieri, entrando dalla panchina, è stato tra i più positivi e soprattutto è riuscito ad infilare in rete un gran tiro dalla distanza. Che le cose per Ndour fossero cambiate era chiaro già da qualche settimana, la partita con il Crystal Palace però ha certificato il buon momento del nativo di Brescia. Siamo a 41 partite stagionali per Ndour, condite da 6 gol: una buona seconda stagione alla Fiorentina.

La carica di Cher

Tra le qualità che ancora mancavano al centrocampista c'era quella di non riuscire ad incidere a livello di personalità e scomparire un po' quando le cose si facevano dure, ieri invece è stato il vero protagonista del secondo tempo di una Fiorentina sulle ginocchia per la stanchezza e per le assenze. Un (altro) gol di pregevole fattura in Conference League ma anche tante giocate utili per recuperare palla e ripartire. Se la squadra di Vanoli e i tifosi al franchi hanno sognato almeno per qualche minuto un'insperata rimonta, molto lo si deve all'ingresso in campo di Ndour.

Quale futuro per il centrocampista?

Ad oltre un anno di distanza la Fiorentina può gioire di un'operazione che all'inizio aveva fatto storcere il naso a molti. Certo, il prezzo pagato per l'allora 21enne dal PSG non era proprio bassissimo visto che il club viola ha dovuto sborsare 5 milioni lasciando il 50% della futura rivendita ai francesci. In pratica Ndour è stato valutato 10 milioni di euro. C'è da dire che oggi, vista anche l'importanza nell'Italia Under 21, è difficile pensare che sul mercato il classe 2004 possa valere meno, anzi. Però non sarà un problema perché l'idea del calciatore e anche della Fiorentina è quella di andare avanti insieme e fare di Ndour un profilo importante nella prossima stagione.