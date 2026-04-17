Come sta Fagioli? Problema intestinale col Palace, la spiegazione di Vanoli
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Uscito a fine primo tempo dopo essersi accasciato a terra nei minuti finali della frazione, per Nicolò Fagioli si è trattato di un problema intestinale che gli ha causato uno stato di spossatezza nella partita contro il Crystal Palace. Questa la ricostruzione del problema per il centrocampista viola confermata da Vanoli nel post-partita di Conference League: "Fagioli ha avuto un problema intestinale. Spero di recuperare Brescianini che ci ha dato una grossa mano.
Moise stasera ha avuto la febbre ecco perché non c'era. Sta andando avanti nel recupero del problema alla tibia". Oggi saranno valutate le condizioni del giocatore al Viola Park ma la sua presenza contro il Lecce non dovrebbe essere in dubbio.
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