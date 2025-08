Mandragora e un futuro ancora in bilico: la valutazione della Fiorentina è 8-10 milioni per cederlo

Con il rinnovo ancora in bilico, il futuro di Rolando Mandragora è tornato a essere oggetto di discussione, si legge su La Nazione. Nel caso in cui alla fine non si dovesse riuscire a trovare un accordo soddisfacente, il centrocampista campano potrebbe essere valutato per una possibile cessione al giusto prezzo, stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Saranno necessarie ulteriori valutazioni e riflessioni da parte della società nelle prossime settimane per decidere quale sarà la migliore soluzione da adottare riguardo al suo futuro.