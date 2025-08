Dagli inviati Anche Goretti e Lezzerini in Inghilterra: dt e nuovo portiere si sono aggregati alla squadra

Roberto Goretti e Luca Lezzerini hanno raggiunto la tournée inglese della Fiorentina. Nelle scorse ore, il direttore tecnico del club è volato in Regno Unito facendo capolino nel ritiro della squadra di Pioli, dove resterà per tutto il resto del ritiro Oltremanica. Col dirigente anche il nuovo terzo portiere viola, che dopo l'ufficialità del tesseramento ha seguito Goretti e raggiunto i compagni di squadra per il prosieguo del pre-campionato in terra britannica. Qua sotto la foto di Lezzerini dopo il suo primo allenamento, raccolta in Inghilterra: