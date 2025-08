Verso l'amichevole con il Leicester, buone notizie per Pioli: Dzeko può partire titolare

C’era anche Edin Dzeko nell’unico allenamento di giornata che la Fiorentina ha svolto ieri mattina presso il St. George’s Park e per Stefano Pioli non poteva esserci notizia migliore: il bosniaco, dopo due giorni interi di sedute individuali già previste, ha ripreso a lavorare coi compagni e si candida a questo punto per ottenere una maglia da titolare nell’appuntamento di domani contro il Leicester, la prima delle tre uscite nel corso della tournée inglese dei viola, si legge su La Nazione.

Le scelte di formazione per l’appuntamento con le Foxes, per la verità, saranno chiare solo oggi, quando la squadra svolgerà la rifinitura prima di spostarsi nella vicina contea del Leicestershire, ma la sensazione è che l’undici che ha in mente il tecnico per la prima amichevole inglese sarà costituito da un mix di giovani e giocatori esperti. Assente sicuro il solo Mandragora, che sta continuando a lavorare a parte in virtù di una botta ricevuta in amichevole contro la Primavera a inizio ritiro al Viola Park.