Fiorentina, si sblocca l'effetto domino: mercato in movimento con Beltran in uscita e Sohm in arrivo

Il mercato della Fiorentina si accende ancora una volta in queste ore, con due operazioni che potrebbero legarsi a doppio filo: l’affondo decisivo per Simon Sohm e la possibile uscita di Lucas Beltran. La dirigenza viola sta accelerando su entrambi i fronti, nel tentativo di completare un’operazione in entrata che fino a pochi giorni fa sembrava complessa e costosa. Alla fine, dopo settimane di valutazioni e alternative, il casting per il centrocampo ha portato a un solo nome: quello di Simon Sohm, centrocampista svizzero del Parma, individuato come il profilo ideale per rafforzare la mediana di Stefano Pioli.

I contatti tra le due società si sono intensificati e il muro dei 20 milioni fissato inizialmente dai ducali sembra ormai alle spalle. La trattativa ha subito un’accelerata importante: l’intesa potrebbe arrivare sulla base di 15 milioni complessivi, bonus inclusi. Un’operazione che potrebbe trovare la sua sponda decisiva nell’uscita di Lucas Beltran. Dopo il secco rifiuto al Flamengo nei giorni scorsi, l’argentino ha fatto arrivare i primi segnali di apertura al trasferimento in Brasile.

E non è un dettaglio di poco conto: i circa 12 milioni più bonus che il club carioca è disposto a investire rappresenterebbero un tesoretto fondamentale per chiudere l’affare Sohm. La Fiorentina, insomma, è a un passo dal mettere a segno un doppio colpo strategico: sbloccare una cessione importante per finanziare l’innesto in una zona di campo che la società considera prioritaria. Le prossime ore saranno decisive, ma l’impressione è che la pazienza della dirigenza viola – unita a un tempismo ben calibrato – stia iniziando a dare i suoi frutti.