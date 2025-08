Dagli inviati Il preparatore atletico Osti: "Siamo soddisfatti: anche in allenamento si va a ritmo partita"

fonte dal nostro inviato in Inghilterra - Andrea Giannattasio

Dal ritiro inglese della Fiorentina, spazio anche allo staff tecnico di Stefano Pioli. Ai microfoni dei media presenti, tra cui noi di FirenzeViola, ha preso la parola pochi minuti fa Matteo Osti, preparatore atletico della squadra viola. Che ha fatto il punto sulla preparazione fisica a cui si stanno sottoponendo i giocatori: "Siamo soddisfatti, la preparazione sta andando nel migliore dei modi, da Firenze a qua. Tutti i nostri obiettivi li stiamo raggiungendo, il mister è contento".

A che punto siete con la preparazione?

"Siamo al punto a cui ci aspettavamo di essere, oggi cominciamo con i test più importanti che ci faranno tirare il punto della situazione, per ora siamo in linea, dopo tre settimane siamo dove volevamo".

La prossima settimana si gioca ogni due giorni, cambia qualcosa nella preparazione?

"Cambia che quando non c'è partita proponiamo comunque carichi del genere, anche in allenamento, per cercare di entrare nell'ottica di quello sforzo che verrà richiesto durante l'anno".

Vediamo allenamento anche ludici, per divertire i ragazzi.

"Gli allenamenti divertenti sono anche una richiesta del mister, noi la condividiamo appieno: svegliare bene il corpo con tanti movimenti è fondamentale. Il nostro obiettivo è essere pronti per le date di inizio stagione, quindi il 21 agosto: lavoriamo per questo".