C'erano offerte dalla Fiorentina? Baturina: "Sì, ma il Como è perfetto"

Martin Baturina ha parlato stamani a La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista in cui ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere la Serie A e in particolare il Como. Tra le risposte del trequartista ex Dinamo Zagabria anche una sulle offerte ricevute dalla Fiorentina: "Sì - ha detto Baturina - c'erano alcune offerte, ma Cesc mi ha chiamato e mi ha mostrato il progetto, la squadra e tutto il resto, e mi è piaciuto moltissimo. Penso che questo club sia una grande opportunità per crescere.

I giocatori qui sono tutti molto forti e di talento. Il Como è un club ambizioso in cui tutti vogliono migliorare. Mentre la squadra migliora, migliorerò anche io".