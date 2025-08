FirenzeViola Abbonamenti a gonfie vele: atteso il sold out, intanto è esaurita la Curva Ferrovia

Ancora aggiornamenti positivi per la campagna abbonamenti della Fiorentina. Le tessere staccate sono già più di 12mila e il sold out è ormai prossimo, mentre in queste ore ha già raggiunto il tutto esaurito la Curva Ferrovia: come appreso da FirenzeViola.it, la parte del Franchi che anche l'anno successivo ospiterà il nucleo più caldo dei tifosi viola (orfani della Curva Fiesole, ancora chiusa) è esaurita, anche se resterà una piccola parte di biglietti destinata alla vendita per ogni singola partita.