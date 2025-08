Fiorentina, Nzola e Beltran ai saluti: attesi i passi ufficiali nelle prossime ore

Nzola e Beltran ai saluti, si legge su La Nazione. La giornata di ieri ha registrato l’apertura della Fiorentina che – a fronte di un prestito oneroso di circa 1 milione – ha accettato di concedere il diritto di riscatto al Pisa senza l’obbligo condizionato in caso di salvezza. Da qui la trattativa si è messa completamente in discesa. Al club di Corrado resterà quindi la possibilità di riscattare l’attaccante angolano per una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro. A stretto giro di posta sono attesi i passi ufficiali con le firme e le consuete visite mediche. Ormai non paiono esserci più ostacoli, nonostante che ieri il presidente Corrado abbia glissato sulla trattativa.

Parallelamente la Fiorentina ha incassato anche una certa dose di ottimismo per quanto riguarda la cessione di Beltran al Flamengo. La chiusura al trasferimento in Brasile è parsa meno netta nelle ultime ore. Il club brasiliano è sempre orientato a offrire 12 milioni alla Fiorentina (più 3 di bonus) per il Vichingo e i dirigenti brasiliani sono convinti di strappare il sì del giocatore. Fiducia ieri aumentata anche dalle parti del Viola Park.