FirenzeViola Dentro Sohm, si chiude un cerchio del mercato. Ne resta un altro che aspetta Pioli

Un altro tassello che va al suo posto. A diciannove giorni dall’inizio ufficiale della stagione - col preliminare d’andata di Conference League - la Fiorentina chiude l’accordo col Parma per Simon Sohm e aggiunge al mazzo quella carta tanto voluta da Stefano Pioli: un nuovo centrocampista. L’innesto in mediana veniva inseguito da settimane, dai primi di luglio risultava l’obiettivo principale del mercato e per ottenerlo è servito aspettare agosto: lo svizzero sarà un nuovo calciatore viola per circa 15 milioni di euro, nel weekend terminerà lo scambio di documenti tra i club e a inizio settimana si concluderà l’iter di tesseramento con le consuete visite mediche e firme.

Un reparto quasi finito

Viola e ducali sono giunti alla stretta di mano in queste ore, l’accelerata decisiva è avvenuta nella serata di venerdì portando in dote l’acquisto di cui si parlava e scriveva da tanti giorni. Era infatti noto da tempo che Pioli desiderasse un altro giocatore in mezzo al campo, con l’identikit che prima verteva su un regista davanti alla difesa e poi si è spostato su quello di un calciatore muscolare, dinamico e possente. Elementi che combaciano col profilo di Sohm, che va a raddoppiare Ndour come portatore di corsa e aggressività a centrocampo per contrastare gli avversari e inserirsi nelle manovre offensive. Anche perché nei panni del play maker il nuovo allenatore viola sta testando da settimane Nicolò Fagioli, costruttore di gioco designato da Pioli e lo staff per la Fiorentina che verrà. Resta da comprendere se ci sarà un altro acquisto ancora nel pacchetto mediano, ma sarà una scelta eventualmente legata dalla bocciatura di Pioli di certi giocatori o dall'eventuale cessione di qualcuno.

L’altro tassello mancante

Sistemata una situazione, ne rimane un’altra a cui metter mano. Perché se era trapelato da tempo che Pradè e Goretti stessero cercando un centrocampista, altrettanto si può dire per la ricerca di un altro attaccante, che completi il reparto con Kean e Dzeko. Resta questo, ad ora, l’ultimo pezzo del tetris da risolvere, per il quale può dare una mano l’eventuale cessione di Lucas Beltran: l’argentino sta infatti riflettendo sulla possibilità di accettare la corte del Flamengo dopo le nulle richieste dall’Europa, l’opera di convincimento dei brasiliani ha fatto aprire uno spiraglio da parte del giocatore che se sposerà in via definitiva la causa carioca darà verosimilmente il “la” all’ultimo grande obiettivo della sessione di mercato.