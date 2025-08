Sohm ha detto sì alla Fiorentina, affare in chiusura. Ma lo aveva cercato anche il Milan

vedi letture

Anche il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa tra Fiorentina e Parma per Simon Sohm. Nella giornata di ieri si sono intensificati i contatti, ci siamo quasi. A ore è attesa la fumata bianca. Il classe 2001 ha accettato la corte dei viola: i segnali vanno tutti nella direzione di una trattativa alle battute finali. Il Parma ha scelto di venire incontro alla Fiorentina allentando la presa rispetto alla richiesta iniziale di 20 milioni di euro. L'operazione si chiuderà attorno ai 15-16 milioni più bonus. I dirigenti viola hanno bloccato Sohm raggiungendo l'intesa sulla base di un contratto quinquennale e uno stipendio vicino al milione di euro a stagione.

L'ex Zurigo può assolvere questo compito con ottimi risultati, viste le sue qualità. Non a caso lo aveva cercato anche il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri si erano fatti avanti con il Parma in maniera timida. Avevano sondato il terreno per Sohm contattando Federico Cherubini, ad del Parma. Una richiesta di informazioni finalizzata a capire i margini di fattibilità dell’operazione. Il profilo del classe 2001 aveva incuriosito Allegri, un po’ come ha fatto la Fiorentina che poi ha scelto di spingere sull’acceleratore per assicurarsi il ragazzo e non farselo sfuggire. Adesso sembra arrivato il momento dei dettagli finali: l’affare è in chiusura.