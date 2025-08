L'estate di Commisso. La Repubblica-Firenze: "Fisso al pc a seguire la sua Fiorentina"

vedi letture

La Repubblica-Firenze si focalizza sull'estate del patron viola Rocco Commisso che in queste settimane di ritiro, tra Viola Park e Inghilterra, sta seguendo tutto da remoto dall'America, assente solo fisicamente ma presente in ogni giornata. Videochiamate con Ferrari e Pradè per seguire l’andamento delle trattative e della vita societaria, contatti con Pioli al momento dell’arrivo ma soprattutto tante ore allo schermo a guardare tutte le dirette degli allenamenti della prima squadra come della Primavera e del femminile, oltre alle conferenze stampa di presentazione e alle amichevoli.

Commisso non si è perso un minuto via streaming della nuova stagione, osservando tutto e iniziando ad apprezzare le giocate dei nuovi, come Dzeko, o tornando ad applaudire i gol dei vecchi, come Kean. Insomma una presenza fissa in un’estate partita tra fine maggio e inizio giugno con diversi problemi. Al clima elettrico che si era creato dopo la vicenda Palladino, Commisso ha chiesto ai dirigenti un cambio di passo nel mercato, da aggredire e non subire rispetto alle passate stagioni: nell’ordine è stato rinnovato il contratto a De Gea, è stato riscattato Gudmundsson nell’ultimo giorno utile, sono stati acquistati a inizio luglio e prima del ritiro Dzeko, Fazzini e Viti.