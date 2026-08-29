Commisso: "Spesi 1,1 miliardi e fatta la campagna acquisti più costosa di sempre"

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Dopo la madre Catherine, sul prato del Franchi è stato il turno di Giuseppe Commisso parlare ai presenti per le celebrazioni del Centenario. Queste le parole del presidente gigliato: "100 anni fa, proprio oggi, nacque la Fiorentina. Questa sera non stiamo semplicemente guardanto la storia ma siamo dentro di esso. Questo stadio è pieno di ricordi. Da nonno a nipote, da un cuore all'altro. Ringrazio alla sindaca Sara Funaro, al presidente della Regione Eugenio Giani, al Presidente della FIGC Giovanni Malagò e al presidente della Serie A Simonelli. Ringrazio anche tutti coloro che fanno parte del mondo del calcio, e ai nostri tifosi: non avete assistito ad un secolo della Fiorentina, avete dato tanto al club per renderlo ciò che è oggi. Compreso i giocatori e gli allenatori che sono qui. Il nostro palmares è importante ma i trofei sono solo una parte della nostra storia. Quale posto migliore per festeggiare cento anni se non Firenze, dove è nato il Calcio Storico Fiorentino.

Dirò questo a mio padre: "Babbo, questa notte è anche per te". Quando Rocco arrivò qui nel 2019 guardò i tifosi e disse "vi voglio bene". Sotto la proprietà di Rocco, la Fiorentina ha acquistato i terreni del Viola Park costruendo il più grande centro sportivo d'Italia. Un investimento da 128 milioni di euro. Babbo, continuerò ciò che hai iniziato: l'impegno finanziario complessivo della nostra famiglia è di 1,1 miliardi di euro, il più grande nella storia del club. Quest'estate la Fiorentina ha effettuato il più grande investimento in nuovi giocatori in una singola finestra di mercato. Siamo qui con il nostro cuore, il nostro lavoro e le nostre risorse. Il denaro da solo non crea campioni, le persone sì. Grazie a chi come Alessandro (Ferrari, ndr), lavora con lealtà, dedizione e cuore. Grazie speciale anche a Fabio Paratici, arrivato in uno dei momenti più difficili per aiutarci ad evitare la retrocessione. Sta lavorando per trasformare l'area sportiva della Fiorentina per far modo che rappresenti questa città e dia un modo ai tifosi di sognare. Fabio, grazie di cuore. Stiamo rivoluzionando anche l'Academy: il nostro obiettivo è sviluppare grandi giocatori per la Fiorentina e per l'italia. C'è uno standard che chiederò sempre: lottare. Quando lottiamo insieme tutto è possibile. Non sto dichiarando che siamo arrivati, ma che stiamo rinascendo. Inizia il Rinascimento della Fiorentina".

Poi le parole sullo stadio e su Antognoni: "Vogliamo dare una casa al popolo di Firenze e per questo lavoriamo con il Comune di Firenze per la ristrutturazione dello stadio. I nostri tifosi meritano uno stadio degno della loro passione. Ma prima di guardare al futuro, dobbiamo onorare Giancarlo Antognoni. La parte più nobile del nostro passato. Ha giocato solo con la maglia della Fiorentina. Lui è talento, lui è eleganza, lui è lealtà. Giancarlo è la Fiorentina e Firenze. Ti vogliamo bene. Voglio incontrare Giancarlo personalmente nei prossimi giorni".