"C'è solo da vergognarsi". Il Corriere dello Sport durissimo sulla Fiorentina

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"Se non ci fosse una squadra che deve vergognarsi, dovremmo cominciare e finire il commento scrivendo solo del Frosinone". È questo l'incipit scelto da Alberto Polverosi nel suo editoriale sul Corriere dello Sport-Stadio per raccontare il clamoroso 0-3 con cui la Fiorentina è caduta al Franchi nel giorno del centenario. Il giudizio sulla squadra di Grosso è durissimo. "Una vergogna dall’altra parte. Anzi, sette volte vergogna", scrive Polverosi, elencando le ragioni di una serata che ha rovinato la festa del centenario: dalla sconfitta interna contro una neopromossa alla prestazione offerta dopo appena un quarto d'ora, passando per i sette gol subiti nelle prime due giornate.

Se a Roma qualche attenuante poteva esserci, stavolta "si resta a bocca spalancata davanti alla resa della Fiorentina", tra "l’incapacità tecnica che stride clamorosamente con la linea del mercato", la difficoltà fisica, il disorientamento e la fragilità difensiva. Polverosi analizza poi alcuni episodi: dai calci d'angolo battuti malissimo al gol subito da Bracaglia, con Dragusin "imbambolato", fino alle difficoltà di Pellegrino, autore di un solo tiro in 180 minuti, e alla prova opaca di Mastantuono. Ma il problema, secondo l'editorialista, è soprattutto l'assenza di leadership: "Sono giovani, giovanissimi, avrebbero bisogno di qualcuno che in campo riesca a proteggerli. E non c’è". La conclusione è inevitabilmente severa: "La Fiorentina di Grosso ha bruciato anche la Fiorentina di Pioli", mentre la sfida di domenica contro il Torino diventa già "un esame di verità".