Video, si avvicina Losanna-Fiorentina il punto del nostro inviato

Oggi alle 12:56Primo Piano
di Redazione FV

Si avvicina il fischio d'inizio di Losanna-Fiorentina. Stasera, alle ore 21, la squadra di Paolo Vanoli scenderà in campo allo Stadio della Tuilière per giocare l'ultima gara valida per il maxi-girone di Conference League. L'obiettivo è conquistare gli ottavi di finale del torneo in modo da evitare gli eventuali playoff in programma a febbraio. Questo il punto del nostro inviato Tommaso Loreto direttamente dalla Svizzera: