Dzeko in cerca di una soluzione a gennaio, il nodo è l'ingaggio

Oggi alle 12:43
di Niccolò Santi

Edin Dzeko in odore di addio. Tra i giocatori per i quali la Fiorentina è in cerca di una sistemazione c'è soprattutto il centravanti bosniaco, che della scuderia di Alessandro Lucci resta nettamente il profilo più vicino alla partenza. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l'ex Roma attende una soluzione verosimile, cioè un club che possa permettersi di pagargli uno stipendio oneroso come quello percepito a Firenze da 1,8 milioni di euro netti più bonus. Per questo la prospettiva di giocare nel Genoa o nel Cagliari non è sostenuta dai fatti al momento.

I procuratori del classe '86 esploreranno anche il mercato internazionale, proprio per trovare una sistemazione plausibile specialmente dal punto di vista economico.