Calciomercato Dodo dal riavvicinamento alle nuove voci in uscita: il punto verso gennaio

Dal riavvicinamento di meno di un mese fa al balzo che lo ha portato in cima alla lista dei potenziali partenti del mercato di gennaio: Dodo non è certamente tra i giocatori che la Fiorentina proverà a trattenere a prescindere, anzi sarà uno di quelli che, tramite i sondaggi diretti e indiretti, proverà a piazzare in uscita anche per alimentare economicamente il mercato in entrata.

Dopo aver immaginato un mercato di altissimo livello la scorsa estate, addirittura con richieste faraoniche più vicine ai 30 che ai 20 milioni, a gennaio la cifra di partenza per iniziare una trattativa potrebbe essere di circa 15 milioni. Una cifra che potrebbe effettivamente ingolosire club bisognosi di inserire in rosa un terzino con caratteristiche come quelle del brasiliano e in questo senso l'Inter, che ha perso Dumfries, potrebbe essere tra i club interessati. Non solo. Anche all'estero potrebbe esserci movimento, anche se per il momento nessuno si è mosso in modo concreto.

In ogni caso, in poco tempo è di nuovo cambiato il clima intorno all'esterno. Un po' per il suo rendimento che non lo ha aiutato nei rapporti con la tifoseria, un po' perché potrebbe essere una delle poche cessioni a portare eventualmente in dote un buon numero di milioni da utilizzare sul mercato in entrata.