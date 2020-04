LORENZI, Spero Viola torni protagonista in Italia

Paolo Lorenzi, tennista di 38 anni, senese, n.121 al Mondo, ma è stato 33° nella stagione 2017, quando conquistò gli ottavi agli US Open, specialista dei challenger, 21 titoli in carriera, oltre al World Tour 250 di Kitzbühel, ma soprattutto tifoso viola ha parlato così della Fiorentina al Corriere Fiorentino: "Spero che la nuova proprietà possa far bene. Quando si è presentata aveva il piede sull’acceleratore. Non so se questa sosta possa adesso aiutare o meno il club e la squadra. Capisco che soprattutto all’inizio di un nuovo corso non è facile investire e fare le scelte giuste, però la speranza è quella che la Fiorentina possa tornare presto protagonista tra le prime squadre d’Italia e a giocare un po’ in Europa".