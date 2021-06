LIROLA, Si rischia il caso: la situazione dello spagnolo

Il Corriere dello Sport - Stadio sottolinea come relativamente a Pol Lirola si possa creare un caso. Perché il giocatore e il Marsiglia spingono per far abbassare alla Fiorentina il prezzo, e perché il mancato riscatto a 12 milioni non fanno sperare che la società viola possa ottenere quella cifra dai francesi. Di sicuro la Fiorentina non svenderà Lirola e se da qui ad un mese nulla di diverso accadrà, lo convocherà per le visite e lo aggregherà al gruppo destinato al ritiro di Moena.