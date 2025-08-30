Lindelof firmerà dopo una cessione. Su Pablo Mari il Torino e vari club brasiliani

vedi letture

Victor Lindelof sarà verosimilmente il prossimo acquisto della Fiorentina. La Nazione, oggi in edicola, racconta infatti di un accordo praticamente chiuso tra il club viola e il giocatore, svincolato dopo tanti anni al Manchester United. Lo svedese ha ricevuto dalle parti del Viola Park un'offerta di contratto da due anni più opzione per il terzo ed è orientato a dire sì, ma prima Pradè e Goretti vogliono far uscire almeno un difensore dalla rosa attuale.

E l'indiziato, al netto di offerte ancora possibili per Pietro Comuzzo (l'Atalanta rimane vigile), potrebbe essere Pablo Marì: sull'ex Monza almeno un poker di squadre brasiliane e il Torino, che cerca rinforzi in difesa. Nel momento in cui uscirà un difensore sarà automatico l’ingaggio dell’ex Manchester United, ormai d’accordo con il club viola per un contratto di due anni più opzione sul terzo.